Um adolescente, de 17 anos, é suspeito de sequestrar a própria irmã, de três anos, e pedir um resgate de mais de R$ 13 mil no bairro Canaã, região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Nesta terça-feira (9) a Polícia Civil (PC) informou que abriu investigações para elucidar o caso.

O adolescente está desaparecido desde a tarde de segunda-feira, quando saiu com a irmã e não voltou mais para casa. As buscas por ele tiveram início nesta terça (9) e as apurações estão a cargo da Delegacia Especializada de Antissequestro, do Departamento de Operações Especiais (Deoesp).

Entenda o caso

De acordo com o boletim da Polícia Militar (PM), a mãe das duas crianças ligou informando que a filha, de três anos, havia sido sequestrada pois deveria ter sido entregue pelo transporte escolar e não foi. Em contato com o responsável pela van escolar, ele informou que deixou a menina em casa normalmente com o irmão, de 17 anos. Na tentativa de encontrá-los, a mãe saiu na rua à procura deles, mas sem sucesso.

Imagens divulgadas pela PC mostram o momento em que os irmãos andam pela rua, logo após ela ter sido entregue pelo transporte.

Ao pegar o celular para tentar entrar em contato com o filho, a mulher nota que tem mensagens da avó das crianças informando que uma pessoa desconhecida tinha entrado em contato por meio de mensagens, solicitando um resgate no valor de R$ 13, 9 mil e uma foto da menina.

Como ele não teve retorno, enviou outra mensagem falando que estava cansado de esperar e enviou uma localização em tempo real de onde iria abandonar a criança sozinha. Militares compareceram no endereço mencionado pelo sequestrador e localizaram a criança.

Em contato com a PM, a mãe informou que o adolescente e a criança são irmãos apenas por parte de mãe e que o menino não tinha uma relação boa com o padrasto, pai da menina. Ela tentou entrar em contato com o suspeito, mas sem sucesso.

A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento e outras informações serão repassadas após a conclusão dos procedimentos de polícia judiciária.

Fonte: Hoje em Dia