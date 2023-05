Recentemente, o vereador Flávio Martins, por indicação parlamentar do deputado estadual Coronel Sandro Lúcio Fonseca, entregou à Secretaria de Educação e esportes, um ônibus escolar, com 45 lugares, com elevador para crianças especiais.

De acordo com o vereador, a verba foi de aproximadamente R$500 mil. A nova aquisição ajudará bastante no transporte das crianças das escolas

municipais.

Flávio ressaltou ainda que o objetivo da iniciativa é garantir o direito das crianças se locomoverem com facilidade e mais segurança para estudar.

Fonte: Câmara Municipal