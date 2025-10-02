Na manhã desta quinta-feira (2), um grave acidente na MGC-352, zona rural de Abaeté, resultou na morte de Welligton Rodrigues Arruda Neto, de 13 anos. O adolescente seguia de bicicleta para a escola quando foi atingido por um carro.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista, de 67 anos, trafegava em direção a Abaeté e, devido à baixa visibilidade causada pelo sol, colidiu com a traseira da bicicleta. Com o impacto, Welligton foi arremessado e morreu ainda no local.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e, após os procedimentos técnicos, o corpo foi liberado para a funerária. O veículo foi recolhido ao pátio credenciado do Detran, e o condutor encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.
A Escola Estadual Frederico Zacarias, onde o jovem estudava, lamentou profundamente a perda e suspendeu as aulas do turno da tarde em sinal de luto.
