Durante uma operação na manhã desta quinta-feira (2), a Polícia Militar prendeu um homem de 36 anos, investigado por ameaçar a própria mãe, e uma mulher de 49 anos, flagrada com drogas e materiais suspeitos. A ação ocorreu no bairro Bela Vista, em Iguatama.

Os policiais realizavam rastreamento do suspeito de ameaça familiar quando o localizaram em frente à casa de uma mulher conhecida por envolvimento com o tráfico de drogas. No momento da abordagem, a mulher desobedeceu à ordem de parada e correu para dentro do imóvel, tentando se livrar de um recipiente plástico com drogas, dinheiro e outros objetos.

Durante a busca na residência, a equipe policial encontrou 34 papelotes e 20 pinos de cocaína, duas pedras grandes de crack, três tabletes de maconha, além de R$ 3.600,50 em dinheiro, uma balança de precisão, dois celulares e produtos de manutenção de origem duvidosa, todos apreendidos no local.

Tanto o homem, de 36 anos, quanto a mulher, de 49, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido, para as providências legais cabíveis. A ação resultou na retirada de drogas e itens suspeitos de circulação, reforçando o trabalho da PM no combate à criminalidade em Iguatama.

Com informações da PMMG