Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado na noite dessa quarta-feira (1), na rua Mozart Machado, no bairro Lourdes, em Itaúna. A ocorrência mobilizou a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que foi acionada por volta das 18h pela Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro.

No local, os socorristas da Unidade de Suporte Básico (USB) de Itaúna prestaram atendimento ao motociclista, um jovem de 22 anos. Ele estava consciente, mas apresentava dores na coxa direita e no lado direito do tórax.

Após os primeiros socorros e a realização da imobilização padrão, o rapaz foi encaminhado ao Hospital Manoel Gonçalves para avaliação médica e cuidados adicionais.

As causas do acidente não foram divulgadas.

Com informações do SAMU