No dia 25 de setembro, Formiga foi palco de uma noite marcada por arte, cultura e integração comunitária. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, Secretaria de Cultura e Diretoria de Esportes, com o apoio do Conselho Gestor, Coordenação da Praça CEU e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), promoveu o Sarau “Memórias”, um evento que reuniu artistas e o público local em uma celebração emocionante e coletiva.

O sarau, realizado às 19h, teve como objetivo proporcionar uma experiência única de expressão artística e aproximação entre as diversas formas de cultura. O evento foi uma oportunidade para que a comunidade de Formiga pudesse prestigiar e participar de apresentações culturais, reforçando a importância da arte como ferramenta de união e transformação social.

Em seu desenvolvimento, o evento se destacou não apenas pelas apresentações artísticas, mas também pela significativa colaboração de diversos órgãos e grupos, como o Grupo Gestor da Praça CEU, que teve um papel crucial na realização do sarau.

A parceria entre os setores de assistência social, cultura e esporte foi essencial para a concretização do evento, que se mostrou um exemplo de como diferentes forças podem se unir em prol de um objetivo comum.

Ao final, a organização do evento expressou agradecimentos a todos os artistas, ao público presente e, especialmente, ao Grupo Gestor da Praça CEU, pelo empenho e dedicação para o sucesso do encontro. A realização do Sarau “Memórias” é um reflexo da força da colaboração comunitária e do poder transformador da arte e da cultura no fortalecimento dos laços sociais e culturais de Formiga.

Com sua realização, o sarau se confirmou como mais uma importante ação para a promoção da integração e do bem-estar social na cidade, mostrando que quando diferentes forças se unem em prol de um mesmo propósito, os resultados são sempre transformadores.

Com informações da Prefeitura de Formiga