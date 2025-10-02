O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, confirmou nesta quinta-feira (2) que o rapper Hungria foi intoxicado por metanol, substância tóxica presente em bebidas adulteradas. O artista está internado em Brasília, no Hospital DF Star, onde passará por sessões de hemodiálise.

Segundo boletim médico da unidade de saúde, Hungria, cujo nome completo é Gustavo da Hungria Neves, deu entrada no hospital apresentando sintomas como cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. O hospital informou que ele está recebendo tratamento especializado e que o quadro clínico ainda está sob investigação para determinar com precisão a origem da intoxicação.

No início da tarde, a equipe do cantor divulgou um comunicado confirmando a suspeita de ingestão de bebida alcoólica adulterada. A nota também comparou o caso aos episódios semelhantes ocorridos recentemente em São Paulo.

Enquanto isso, a casa de shows onde Hungria se apresentou antes da internação, o Boteco da Villa, localizado em São Bernardo do Campo (SP), foi interditada pela Vigilância Sanitária. A interdição foi classificada pelo estabelecimento como uma medida cautelar e preventiva. Em nota publicada nas redes sociais, o local afirmou que não há comprovação da presença de metanol nas bebidas comercializadas.

O Boteco da Villa também alegou que todas as bebidas oferecidas são adquiridas com procedência garantida e acompanhadas de nota fiscal. O comunicado ainda classificou a interdição como “precipitada”.

O estado de saúde de Hungria é estável, mas exige cuidados intensivos, como a hemodiálise. A investigação sobre a causa da intoxicação segue em andamento, e a possível ligação com a casa de shows onde o artista se apresentou ainda não foi confirmada. Autoridades de saúde continuam apurando o caso, em meio a um alerta nacional sobre o risco de consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

Com informações do Itatiaia