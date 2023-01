Uma brincadeira de futebol terminou em tragédia na cidade de Muriaé, na Zona da Mata mineira. Adolescentes brincavam perto de uma lagoa no bairro Gávea, quando um deles foi resgatar a bola que caiu na represa.

O grupo disse que esse adolescente não sabia nadar e, depois de entrar na água, não foi mais visto pelos colegas. O Corpo de Bombeiros foi até o lugar por volta das 17h40 dessa segunda-feira e iniciaram as buscas pelo jovem, que não teve a idade ou nome revelados.

Após alguns minutos de busca, os militares encontraram a vítima a uma profundidade aproximada de 3 metros, retiraram ele e iniciaram as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. O Samu apoiou no atendimento e transporte da vítima até a UPA da cidade, mas o adolescente teve o óbito atestado pela equipe médica do estabelecimento.

Fonte: O Tempo