Uma agência da Caixa pegou fogo durante a madrugada desta quinta-feira (4) no Centro de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. Não houve feridos.

No local, os militares encontraram muita fumaça no interior da unidade bancária e identificaram o foco das chamas em uma parte posterior à edificação.

Segundo a corporação, foram necessários 5 mil litros de água para controlar o fogo. Para dispersar a fumaça que tomou conta do estabelecimento, os militares utilizaram uma técnica de ventilação forçada. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.