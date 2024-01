Começou 2024, com muito calor e com chuva, mas o jacatirão florido, o flamboiã espalhando vermelho pelas calçadas e pelo gramado, me dizem que este novo ano pode ser e será bom. Apesar de não ter começado bem, pois está acontecendo muita coisa pelo mundo afora, mas precisamos nos empenhar em fazer um bom ano e ter esperança de que conseguiremos.

Então, desejo que não tenhamos, neste novo ano, chuva demais nem de menos, que não tenhamos furacões, tempestades, ventos e tanto calor. No mais, não desejo muito deste novo ano. Peço apenas o possível: crianças na escola, velhos assistidos, educação e saúde decentes neste nosso Brasil e por todo este mundão de Deus; trabalho para todas as pessoas e alimento na mesa de todos, em qualquer lugar; ética e honestidade em todos as atividades do ser humano, principalmente na “política” e conscientização geral de que precisamos preservar a natureza para que haja um futuro amanhã.

Que saibamos cuidar do nosso meio ambiente. Que paremos de desmatar, que possamos diminuir a poluição, para que nossos filhos e netos possam ter um mundo viável mais adiante. Não quero, para todos nós, filhos de Deus, uma felicidade instantânea e fácil; quero uma felicidade conquistada, verdadeira e merecida. Uma felicidade perene.