A Prefeitura Municipal de Formiga anunciou uma importante mudança na administração municipal para o mês de janeiro.

Após a declaração de que a vice-prefeita, Adriana Prado, ficaria à frente do Executivo durante as férias regulamentares do prefeito, a administração informou, também, que o secretário adjunto de saúde, Gleison Ribeiro Frade, será substituído por Ednaldo Silva Durco durante suas férias regulamentares.

Ednaldo começou em seu cargo temporário nessa terça-feira (2), e permanecerá até o dia 5 de fevereiro.