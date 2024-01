Elton da Costa Pinto recebeu, na sexta-feira passada (29), a medalha ‘Oitenta Anos de Pains’.

A homenagem foi oferecida a ele pelas mãos do prefeito da cidade, Marco Aurelio Rabelo, e contou com a presença do filho de Elton, Matheus Augustus.

Ele agradeceu a cidade de Pains pela homenagem.