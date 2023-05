A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Pompéu, no Centro-Oeste mineiro, preparou uma festa surpresa para uma criança que sonha em ser policial civil. A comemoração, realizada na última quarta-feira (10), nas dependências da delegacia, foi simbólica e contou com a presença de familiares e integrantes da instituição.

De acordo com a titular da unidade, delegada Letícia Muller, há alguns dias Julia Caroline Rezende da Silva compareceu à delegacia com a mãe para registrar o extravio de documentos. Durante o atendimento realizado pelo investigador de polícia Píndaro Gonçalves Barbosa, a menina pediu uma foto com o policial e revelou ter o sonho de ser policial civil. Assim, ele sugeriu à equipe que presenteassem a menina com uma boneca com as vestes policiais.

No último dia 9 de abril, Júlia confidenciou aos policiais que no dia seguinte seria seu aniversário. A equipe então preparou uma festa surpresa para a criança e seus familiares, tornando o momento ainda mais especial para a aniversariante.

“É gratificante ver nossos policiais se envolvendo não apenas na aplicação da lei, mas também na realização de sonhos. A Polícia Civil sempre estará comprometida em proteger e servir à nossa comunidade de todas as formas possíveis”, ressaltou o delegado regional em Bom Despacho, Thales Gontijo.

Fonte: Polícia Civil