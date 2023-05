A Central de Regulação do SAMU Oeste recebeu chamado às 19h58 dessa sexta-feira (12), para atendimento de um acidente envolvendo um carro e um caminhão, na BR 494, próximo ao trevo que dá acesso a Cláudio.

Foram empenhadas as Unidades de Suporte Básico (USB) de Oliveira e Itapecerica. No local as equipes encontraram três vítimas. Foi necessário apoio do Corpo de Bombeiros para retirada das ferragens.

A USB de Oliveira dez o atendimento de um homem, sem idade identificada. Estava consciente, com múltiplas fraturas na perna esquerda, escoriações no rosto e fratura no braço esquerdo. Recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis.

A USB de Itapecerica fez o atendimento de um homem, de 27 anos. Estava consciente, porém confuso, com ferimentos na boca, cabeça e rosto. Recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado, medicado conforme orientação do médico regulador e encaminhado para a Santa Casa de Itapecerica.

O Resgate Voluntário de Cláudio fez o atendimento da terceira vítima, sem sexo e idade relatados no prontuário.

Fonte: Samu