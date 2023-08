A vereadora Joice Alvarenga fez o uso da ‘Tribuna do Povo’, durante a reunião de segunda-feira (28) e chamou a atenção sobre a violência contra a mulher, um tema que foi bastante discutido durante o mês de agosto, que ganhou o nome de “Agosto Lilás”.

“Está chegando ao fim, mas as nossas ações para enfrentar a violência contra a mulher não têm fim. Apesar dos significativos avanços na legislação de proteção às mulheres, o Brasil segue com dados preocupantes sobre a violência de gênero. No último ano, infelizmente, mais de 74 mil mulheres foram vítimas de estupro. A maioria delas eram meninas abaixo de 13 anos, e outras 1.400 morreram vítimas de feminicídio. Essa violência precisa ser parada!”, explanou a vereadora.