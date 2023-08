Na manhã desta quinta-feira (31), o prefeito Eugênio Vilela visitou o 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Formiga e participou de uma cerimônia de entrega de equipamentos adquiridos por meio de emendas impositivas.

O chefe do Executivo conferiu, também, as obras de reforma do prédio que estão em andamento e são financiadas com recursos próprios da Administração Municipal.

Durante o evento, Eugênio recebeu um quadro, das mãos do Capitão Souza, com uma mensagem de agradecimento, que destacou a importância da parceria com o Poder Público e a relevância do trabalho conduzido por ele em prol dos Bombeiros.

O prefeito reiterou seu compromisso com os Bombeiros Militares e reforçou que a Administração Municipal está disponível para futuras parcerias que visem o aprimoramento e a ampliação dos serviços prestados. “Em outubro, o nosso 5º Pelotão será elevado à condição de Companhia Independente. Essa transformação trará significativos avanços, possibilitando a expansão do quadro de colaboradores e a aquisição de novos equipamentos. Essa conquista é fruto do esforço conjunto entre a Administração e a equipe, refletindo um marco importante em nossa cidade”, ressaltou.