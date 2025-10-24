Foto: Reprodução NJN

Agro sofre prejuízos de R$ 875 mi

A Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene recebeu o Relatório Agro climatológico do Norte de Minas referente ao ano civil de 2025, elaborado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG), que aponta prejuízos de aproximadamente R$ 875 milhões nas lavouras e na pecuária da região. De acordo com o relatório, “as chuvas do ano agrícola 2024/2025, na maioria dos municípios, começaram apenas no fim de outubro de 2024. Apesar de novembro registrar volumes expressivos, as altas temperaturas persistiram, associadas à alta umidade, o que aumentou a incidência de pragas e doenças nas lavouras”. (Novo Jornal de Notícias)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/agro-sofre-prejuizos-de-r-875-mi/

Mariana investiga atestados

A Prefeitura de Mariana alertou a população e empresas sobre um possível esquema fraudulento envolvendo a emissão de atestados médicos no município. De acordo com o prefeito Juliano Duarte, a decisão de investigar a circulação de atestados falsos foi tomada após o Poder Público Municipal receber notificações de diferentes companhias, que revelaram a prática suspeita. Medidas estão sendo administradas para coibir as irregularidades. (O Liberal)

https://oliberalinconfidentes.com.br/destaque/prefeitura-de-mariana-investiga-uso-de-atestados-medicos-falsos-no-municipio/

Empresa terá fábrica em Valadares

Na quinta-feira, 23, foi assinado o protocolo de intenções para a instalação da Beverage Pack Company S/A (BPC) em Governador Valadares. Especializada na produção de tampas de alumínio para embalagens, a empresa prevê investimentos de cerca de R$ 87 milhões e a geração de 75 a 100 empregos diretos, com possibilidade de expansão após a consolidação das operações na cidade. A nova planta deve ser instalada em uma área de aproximadamente 20 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros quadrados de área construída, no Distrito Industrial. A estimativa é que as obras e instalações sejam concluídas em até dois anos, a partir das etapas legais para a obtenção das licenças ambientais, de obras e alvarás. A previsão da BPC é de que as obras comecem em 2026. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/bpc-assina-protocolo-de-intencao-para-fabrica-de-tampas-de-aluminio-em-valadares/

Incêndios fazem Minas decretar emergência

O Governo do Estado decretou situação de emergência em Minas Gerais devido aos incêndios florestais em áreas não protegidas e aos reflexos dessas ações na qualidade do ar. O decreto tem validade de 180 dias e efeito retroativo a partir de 1º de julho de 2025. O texto autoriza as autoridades competentes a adotarem as medidas necessárias para a prevenção e o combate a incêndios florestais em áreas não protegidas, além da manutenção dos serviços públicos nas áreas atingidas por esses incêndios. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/legislacao/minas-gerais-situacao-de-emergencia-incendios/

Formiga tem prontuário do cidadão

A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, atingiu a etapa final de implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), um sistema que unifica o histórico clínico dos pacientes atendidos na rede pública municipal. Com a conclusão do processo, o município passa a contar com uma ferramenta digital que marca um avanço importante na qualidade e eficiência da assistência em saúde. Atualmente, o sistema está em pleno funcionamento em todas as Unidades Básicas de Saúde, no Centro Municipal de Atenção Especializada e, de forma inédita, foi implantado também na Unidade de Pronto Atendimento (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/formiga-conclui-implantacaao-do-prontuario-eletronico-do-cidadao-e-moderniza-gestao-da-saude-publica/

Patos de Minas adota a NFS-e

A Prefeitura de Patos de Minas aderiu ao convênio da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) de padrão nacional. O acordo foi firmado entre as administrações tributárias da União, do Distrito Federal e dos municípios, com apoio da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf), da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Segundo a administração municipal, a medida tem como objetivo integrar Patos de Minas ao Sistema Nacional da NFS-e, modernizando os processos de emissão e controle fiscal. O novo formato visa ampliar a segurança das informações, padronizar o leiaute dos documentos fiscais e favorecer o compartilhamento de dados entre os entes federativos, respeitando a legislação de sigilo fiscal e comercial. (Patos Notícias)

https://patosnoticias.com.br/?p=366920