Uma dupla foi detida na noite dessa quinta-feira (23) após furtar uma creche localizada no distrito de Rio Acima, em São João del-Rei, na região do Campo das Vertentes. O imóvel fica às margens da BR-265, e entre os objetos levados estavam dinheiro, uma televisão, uma caixa de som e um termômetro digital.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 23h, o 190 recebeu denúncia informando que dois indivíduos estavam invadindo a creche, sendo flagrados pelas câmeras de segurança enquanto retiravam objetos do local. Ao chegarem, os policiais do Tático Móvel encontraram sinais de arrombamento, com telhas quebradas e porta aberta, indicando que a entrada foi feita pelo telhado.

Durante a varredura do prédio, os suspeitos foram localizados. Um deles, de 45 anos, tentou escapar pulando por uma janela de cerca de 5 metros, mas foi capturado pelos policiais. O outro, de 34 anos, permaneceu em uma das salas e também foi detido.

Com os homens, a PM recuperou R$ 271,70 em dinheiro, além da caixa de som, televisão e termômetro digital. O suspeito que caiu durante a fuga sofreu ferimentos na perna e foi levado à UPA, enquanto o outro recusou atendimento médico.

A perícia esteve no local para os procedimentos de praxe. Os materiais apreendidos e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso seguirá sob investigação.

Com informações do Super Notícias/O TEMPO