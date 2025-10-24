O Centro Universitário de Formiga (UNIFOR-MG) participou, no dia 22 de outubro, de uma ação educativa em comemoração ao Dia Nacional da Segurança e Saúde nas Escolas. O evento foi realizado no Centro Estadual de Educação Continuada (CESEC) de Formiga e contou com a colaboração dos cursos de Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia da instituição.

A iniciativa teve como objetivo conscientizar alunos e a comunidade escolar sobre a importância da promoção da saúde, da prevenção de acidentes e da construção de um ambiente educacional seguro e acolhedor.

Atividades e integração

Durante toda a tarde, foram realizadas atividades interativas e educativas, como aferição de pressão arterial, avaliação postural, orientações sobre alongamento, cuidados com a saúde mental, alimentação equilibrada e práticas de autocuidado. Estudantes do UNIFOR-MG, acompanhados por seus professores, conduziram oficinas e dinâmicas que aproximaram o conhecimento acadêmico da realidade dos alunos do CESEC, promovendo momentos de aprendizado e integração.

Depoimentos

A diretora do CESEC, Mirlene Rios, destacou a importância dos temas abordados:

“Os nossos alunos são jovens e adultos, mães, pais, que já estão inseridos no mercado de trabalho e precisam estar atentos às questões de saúde. É necessário despertar o interesse deles na busca contínua da saúde física e mental.”

A supervisora escolar Mariana Bernardes também ressaltou o impacto positivo da parceria:

“Essa integração com o UNIFOR-MG casou perfeitamente com o projeto em que estamos trabalhando. Queríamos justamente que nossos alunos vivessem as experiências que os cursos do UNIFOR-MG proporcionam.”

A ação reforça o compromisso do UNIFOR-MG com a formação cidadã e a promoção da saúde em ambientes educacionais.

Com informações do UNIFOR-MG