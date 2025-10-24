Em solenidade realizada na manhã desta sexta-feira (24), o 63º Batalhão da Polícia Militar comemorou os 10 anos de sua instalação. O evento ocorreu nas dependências do Sest/Senat e contou com a participação de diversas autoridades militares, civis e convidados.

Durante a cerimônia, foram prestadas homenagens a policiais militares, civis e autoridades dos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, tanto de Formiga quanto das demais cidades que compõem a área de atuação do 63º BPM.

A solenidade encerrou um ciclo de atividades promovidas em comemoração à data, entre as quais se destacam: o Torneio de Abordagem, o Seminário de Defesa Pessoal, a reinauguração da academia, a instalação do Memorial Digital e a Corrida Rústica.

Segundo o comandante do 63º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Douglas Guimarães Lima, “poder estar à frente do comando em data tão expressiva é uma sensação única, por causa da interação, da redução da criminalidade, da equipe integrada e motivada e da sinergia com todas as autoridades públicas em prol de um objetivo comum, que é a segurança para todos os cidadãos” disse.

Década de conquistas e expansão

O 63º BPM foi oficialmente instalado em Formiga no dia 16 de outubro de 2015 e, desde então, tem sido responsável pela segurança de 11 municípios da região. Além de Formiga, o batalhão atende as cidades de Arcos, Córrego Fundo, Pimenta, Pains, Itapecerica, Camacho, São Sebastião do Oeste, Iguatama, Bambuí, Tapiraí e Medeiros.

Sob o comando do tenente-coronel Douglas Guimarães Lima, a unidade tem ampliado suas operações e consolidado seu papel como referência em segurança pública para Formiga e toda a região.

A celebração dos 10 anos de instalação do 63º BPM representa uma oportunidade de refletir sobre as conquistas da corporação e homenagear todos aqueles que contribuíram e continuam contribuindo para a sua história.