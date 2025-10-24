Um acidente envolvendo um ônibus urbano e um caminhão deixou 11 pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (24) em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A colisão ocorreu na estrada União-Indústria, na altura do bairro Vila Ideal.

De acordo com informações do motorista do ônibus da linha 301 (sentido Centro), a pista estava escorregadia por causa de um vazamento de chorume de um caminhão de coleta de lixo que havia passado pelo local. O condutor relatou que perdeu o controle do veículo em uma curva e acabou colidindo com o caminhão que vinha no sentido contrário.

No momento do acidente, o ônibus transportava aproximadamente 25 passageiros. As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros informaram que 11 pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave com traumatismo craniano — um homem de 35 anos e uma mulher de 29. Outras nove vítimas tiveram ferimentos leves, como cortes superficiais e escoriações.

Todas as vítimas receberam atendimento no local e foram encaminhadas ao SAMU para transporte às unidades de saúde da cidade.

A pista precisou ser parcialmente interditada para o trabalho das equipes de socorro e limpeza. A Prefeitura de Juiz de Fora foi acionada para remover o chorume e garantir a segurança viária, enquanto a Polícia Militar atuou no controle do trânsito e registro da ocorrência.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Com informações do Jornal O TEMPO