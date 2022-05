Dias frios combinam com caldos, caldos combinam com calor, sopas um bom prato feito com muito amor. Os alimentos com efeitos térmicos ou a termogênese induzida pelo mesmo como: sopas, macarrão, batata, inhame, caldo de feijão, pimenta vermelha, chás, caldos, chimarrão, entre outros, vêm a oferecer o aquecimento do peito e promoção do calor.

Com a chegada de uma frente fria no Brasil, com temperaturas mais baixas do ano, com algumas regiões registrando mínimas abaixo de 0ºC, e aqui em nossa cidade não é diferente. A combinação do aumento no número de pessoas em situação de rua e a intensidade do frio eleva o risco de mortes por hipotermia nas ruas, e nem chegamos no inverno, vem a aumentar ou agravar as doenças.

O frio requer além dos caldos, refeições, o CUIDADO, pois as causas de morte elevam, o número de óbitos por DOENÇAS do coração transcende gerações por gerações, além das batidas do coração.

Ao buscar o alimento para aquecer o peito, busquemos boas emoções, uma boa taça de vinho, boas companhias, ajudar o próximo com um agasalho, leituras, cuidar da mente, orar. Já pensou em ter uma sintonia íntima consigo mesmo (a)? O seu organismo irá mostrar a cada sinal um efeito da ação que você mesmo realiza no dia a dia. Ação e reação, isto mesmo, toda ação gera uma reação.

A ação em buscar os hábitos saudáveis protege o coração, mas mantê-los ao longo da vida poder ser um desafio. A doença cardiovascular é a principal causa de morte em todo o mundo, incluindo no Brasil. Um exemplo de boas ações que podem fazer as mortes cardiovasculares diminuírem, é a proibição de fumar, o check-up e acompanhamento médico, a prevenção através da alimentação saudável ao longo da vida, saber lidar com as emoções e hábitos saudáveis de praticar exercícios.

É irrealista esperar mudanças radicais no estilo de vida de um dia para o outro. Para criar hábitos duradouros, comece gradualmente com uma vitória fácil e manter-se fiel a ela, e vibre com isso dê um grito de alegria e celebre a vitória alcançada, e também agradeça pelas suas derrotas quando vierem, pois essas te levam ao crescimento. Busque profissionais que o acompanhem, faça diferente da próxima vez, amadureça e vença a cada dia. Pequenos ajustes podem trazer benefícios significativos.

Paz e bem! Viva intensamente em equilíbrio do corpo e mente, ação e reação. Forte abraço do @nutrifernandolage

