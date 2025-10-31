A Prefeitura de Formiga, por meio do Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, realizou na quinta-feira (30) a grande final da Copa Futsal de Bairros 2025. O evento aconteceu no Ginásio Poliesportivo da Escola Estadual Dr. Abílio Machado (Polivalente) e contou com um grande público, que lotou as arquibancadas para acompanhar as partidas decisivas.

Noite de finais e muitos gols

A programação começou com a disputa pelo terceiro lugar, entre as equipes dos bairros Engenho de Serra e São José. Em um confronto equilibrado e com muitos gols, o São José venceu por 6 a 5, garantindo lugar no pódio da competição.

Em seguida, às 20h, ocorreu a grande final, entre os bairros Alto dos Pinheiros e Nossa Senhora de Lourdes as duas equipes chegaram à decisão invictas, com cinco vitórias em cinco jogos. O time do Alto dos Pinheiros dominou o início da partida, abrindo 3 a 0 no placar. O adversário reagiu e reduziu a diferença para 3 a 2, pressionando intensamente e exigindo defesas importantes do goleiro Carlinhos. No entanto, em um rápido contra-ataque, o Alto dos Pinheiros marcou o quarto gol e, aproveitando os espaços deixados pelo Lourdes, ampliou a vantagem, encerrando o jogo em 5 a 2.

Premiações e destaque individual

Com o resultado, o Alto dos Pinheiros sagrou-se campeão da Copa Futsal de Bairros 2025, encerrando o torneio com uma campanha perfeita. A equipe também conquistou os principais prêmios individuais da competição:

Gustavo Henrique, artilheiro com 9 gols marcados;

Carlos Ovídio Carvalho, eleito o melhor goleiro do torneio.

A Copa Futsal de Bairros 2025 reuniu 16 equipes e 192 atletas, que disputaram 32 jogos e marcaram 156 gols, alcançando uma média de 4,8 gols por partida.

O evento reforça o compromisso da Prefeitura de Formiga em valorizar o esporte amador e estimular a integração entre as comunidades, promovendo lazer, saúde e convivência social por meio da prática esportiva.

Com arquibancadas cheias e jogos disputados, a Copa Futsal de Bairros 2025 consolidou-se como um dos principais eventos esportivos comunitários de Formiga. A Prefeitura e o Departamento de Esportes agradeceram a todas as equipes participantes e ao público presente, destacando que o apoio da população é fundamental para o fortalecimento do esporte formiguense.

Com informações da Prefeitura de Formiga