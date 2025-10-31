Nesta sexta-feira (31), William Bonner, 61 anos, encerra um dos ciclos mais marcantes do jornalismo brasileiro ao se despedir da bancada do “Jornal Nacional”, após quase três décadas à frente do principal telejornal do país. A saída marca o fim de uma era iniciada em 1996, quando o jornalista assumiu o posto de apresentador e, posteriormente, editor-chefe do programa.

Mudança de rota e novos projetos

A partir de novembro, Bonner será substituído por César Tralli na apresentação do “JN”. Em 2026, ele passará a dividir o comando do “Globo Repórter” com Sandra Annenberg. A mudança, anunciada pela TV Globo em setembro, tem como objetivo reduzir a carga de trabalho do jornalista, permitindo mais tempo dedicado à família e a projetos pessoais.

Despedida com carinho

Nas redes sociais, a esposa de Bonner, a nutricionista Natasha Dantas, compartilhou um vídeo do último dia do marido antes de seguir para a redação. “Vai ser lindo. Vai ser especial! Te amo”, escreveu ela, celebrando o momento com um beijo carinhoso. O casal está junto há sete anos e oficializou a união em 2018.

Trajetória no jornalismo

Bonner iniciou sua carreira na TV Bandeirantes em 1985 e, no ano seguinte, migrou para a Rede Globo, onde apresentou o “SPTV”, “Globo Rural”, “Jornal Hoje”, “Jornal da Globo” e o “Fantástico”. Em 1996, assumiu o “Jornal Nacional”, consolidando-se como uma das principais vozes do telejornalismo brasileiro.

Durante sua trajetória, participou de coberturas históricas como os atentados de 11 de setembro, a morte do Papa João Paulo II, eleições presidenciais, tragédias nacionais e eventos esportivos. Também foi peça-chave na modernização do “JN”, liderando mudanças visuais e tecnológicas, como a mobilidade na bancada e o uso de recursos digitais.

Referência e legado

Bonner se destacou por sua postura firme e ética jornalística, especialmente em momentos críticos como a pandemia de Covid-19 e desastres naturais. Sua saída do “Jornal Nacional” representa não apenas uma transição profissional, mas também o encerramento de um capítulo fundamental na história da televisão brasileira.

Com informações da CNN Brasil