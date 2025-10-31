O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), por meio da Companhia sediada em Formiga, concluiu o Curso de Formação de Brigada de Incêndio Florestal no município de Itapecerica. A capacitação foi resultado de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Itapecerica, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), e a empresa Nacional Grafite.

Treinamento intensivo e qualificação técnica

O curso foi realizado entre os dias 13 e 16 de outubro, totalizando 33 horas de treinamento intensivo. Durante esse período, os participantes receberam instruções sobre técnicas de prevenção e combate a incêndios florestais, fundamentais para a proteção do bioma local e a preservação ambiental.

As aulas foram ministradas pelo Sargento Veloso e pelo Cabo Marcus, militares da 4ª Companhia de Formiga. Além das estratégias de combate direto e indireto ao fogo, o curso incluiu um módulo de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), que teve como objetivo capacitar os brigadistas a prestar os primeiros socorros em emergências durante as operações de combate a incêndios.

Encerramento e reconhecimento

A cerimônia de encerramento e a entrega dos certificados aos novos brigadistas foram realizadas no dia 29 de outubro, na Casa de Cultura de Itapecerica. O evento marcou o encerramento oficial das atividades e celebrou a formação de uma nova frente de proteção ambiental e comunitária no município.

Com a conclusão do curso, Itapecerica conta agora com brigadistas capacitados para atuar na prevenção e no enfrentamento de incêndios florestais, reforçando as ações de segurança, preservação ambiental e defesa civil na região. A iniciativa demonstra o comprometimento conjunto entre o Corpo de Bombeiros, o poder público e a iniciativa privada em promover a proteção das comunidades e dos recursos naturais.

Com informações do CBMMG