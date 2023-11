No dia 8 de novembro, as alunas do 6º e 8º período do curso de Enfermagem do Unifor-MG, realizaram visita técnica à empresa Grafite do município de Itapecerica.

A visita teve como objetivo permitir aos alunos conhecer o funcionamento da empresa, dos serviços especializados em Segurança e Medicina do trabalho e a atuação do enfermeiro no mercado de trabalho.

A área de Enfermagem tem muitas possibilidades de atuação. Ter contato com uma empresa que já atua com o público permitiu aos alunos ver na prática como funcionam os conteúdos vistos ao longo do curso e também ter mais clareza quanto ao direcionamento de áreas em que podem atuar no mercado de trabalho.

Fonte: Unifor-MG