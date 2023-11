Os alunos dos cursos de Educação Física presencial e EAD do Centro Universitário irão participar no dia 25 de novembro do “Dia de Prática”.

As atividades ocorrerão no Clube Unifor e tem como objetivo proporcionar aos estudantes uma experiência prática abrangente e enriquecedora, que promova o desenvolvimento de suas habilidades profissionais, a aplicação de conhecimentos teóricos em situações reais e o fortalecimento de competências interpessoais.

O evento é gratuito e as inscrições poderão ser feitas até o dia 14/11 clicando neste link.

Fonte: Unifor-MG