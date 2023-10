As alunas dos cursos de biomedicina e enfermagem do Unifor-MG realizaram, nos dias 17 e 18 de outubro, uma atividade voltada para a campanha “Outubro Rosa”, em prol da prevenção contra o câncer de colo de útero, com o intuito de incentivar mulheres e homens a buscarem ter mais conhecimento sobre a doença e formas de prevenção.

A atividade ocorreu na Praça de Alimentação do Prédio 1 e foi organizada para receber o público em três interações.

As alunas de biomedicina do 2º e do 6º período estavam oferecendo tipagem sanguínea, as alunas do 8º período de enfermagem estavam recebendo o público para explicar sobre a doença, exames que podem ser feitos, formas de prevenção, e cuidados.

O evento também contou com a participação de representantes da marca de beleza Mary Kay, Dayani e Adriana, que explicaram sobre o procedimento de limpeza de pele e cuidados com a pele em geral. Elas também estavam ensinando a fazer auto maquiagem para destacar a autoestima e beleza das mulheres.

