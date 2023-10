Militares do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas, no Sul de Minas, foram acionados no fim da manhã deste sábado (21), para controlar o incêndio em uma residência no bairro Jardim Esperança. Chegando ao local, foram informados que estavam dentro do imóvel uma idosa com problemas auditivos e seu filho com esquizofrenia.

De acordo com a corporação, o rapaz é suspeito de ter colocado fogo no imóvel. A Polícia Militar precisou ser acionada para auxiliar na contenção dele, que possui histórico médico com doença psiquiátrica.

Os bombeiros precisaram forçar a entrada pela porta da sala para que pudessem encontrar o local exato do fogo: no quarto de casal, onde havia grande volume de material combustível e que gerou altas labaredas, muita fumaça, fuligem e fortes ondas de calor.

Os bombeiros realizaram uma busca no interior do imóvel e encontraram o filho em um quarto e a mãe no banheiro, ambos foram retirados do interior do imóvel.

A idosa foi acolhida no interior da Unidade de Resgate pois havia inalado muita fumaça, estava consciente e desorientada e foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Margarita Moralles.

Após o combate às chamas e o trabalho de busca pela residência, constatou-se que não houve mais feridos. E que, ficam destruídos roupas, mobília e utensílios no interior do quarto de casal, o reboco e a pintura da casa, além de vidros da porta da sala e de todas as janelas dos quartos.

Fonte: Hoje em Dia