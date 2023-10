Um grave acidente matou uma mulher, de 50 anos, e deixou um adolescente de 17 anos em estado grave, na noite dessa sexta-feira (20). O capotamento aconteceu na MG-431, em Pará de Minas, próximo de Ascensão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a família seguia na direção de São José da Varginha, quando o motorista perdeu o controle do carro. O veículo capotou em um talude. Três pessoas estavam no carro.

O motorista, de 51 anos, tinha uma possível fratura de joelho. O adolescente, de 17 anos, estava no banco de trás e teve traumatismo craniano grave, além de fratura no braço direito.

A mulher estava no banco do passageiro. Ela foi arremessada para fora veículo e morreu no local do grave acidente na MG-431.

A Polícia Civil compareceu ao local para fazer a perícia.

