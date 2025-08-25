A tarde desta segunda-feira (25), foi marcada por emoção e reconhecimento em Tapiraí, na região do 63º Batalhão da Polícia Militar. Em comemoração ao Dia do Soldado, alunos e professores da Escola Municipal de Tapiraí prestaram uma homenagem especial aos policiais militares do destacamento local, reforçando os laços entre a corporação e a comunidade escolar.

A recepção foi organizada para os militares Sgt Marco Leal e Sd Henrique, que chegaram à escola na viatura VP 28089. O destacamento de Tapiraí, conhecido como “O Sentinela das Areias Brancas”, foi calorosamente recebido por crianças e educadores, que prepararam mensagens, demonstrações de carinho e momentos de interação em reconhecimento ao trabalho da Polícia Militar.

Durante a visita, os policiais conversaram com os estudantes, contaram sobre a rotina da profissão e esclareceram dúvidas sobre o papel dos soldados na sociedade. O diálogo aproximou os jovens da realidade da segurança pública e despertou sentimentos de respeito e admiração pelos agentes.

A iniciativa, promovida pela escola, destacou a importância de fortalecer a relação entre a comunidade e a Polícia Militar. Além de homenagear os profissionais, o encontro proporcionou aprendizado sobre cidadania, empatia e confiança mútua — valores fundamentais para a construção de uma sociedade mais segura e colaborativa.

O Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto, é uma homenagem aos homens e mulheres que atuam nas Forças Armadas do Brasil. A data remete ao nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Mais do que uma celebração histórica, o momento reconhece a dedicação, o sacrifício e a coragem de quem trabalha diariamente para proteger a ordem, a segurança e a soberania nacional. Em Tapiraí, a homenagem da comunidade escolar mostrou que o respeito e a valorização desses profissionais começam desde cedo.

Com informações da PMMG