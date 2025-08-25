Nesta segunda-feira (25), data em que se comemora o Dia do Soldado, a Polícia Militar de Bambuí presta homenagem aos profissionais que dedicam suas vidas à proteção da sociedade. A data é marcada pelo reconhecimento à bravura, disciplina e responsabilidade dos militares que atuam diariamente em defesa da paz social.

Segundo a corporação, o trabalho da PM em Bambuí é pautado pela presença constante nas ruas, pelo diálogo com a comunidade e pelo enfrentamento à criminalidade. “A segurança pública é um pilar essencial para o desenvolvimento, e temos orgulho de cumprir essa missão com respeito à vida e compromisso com a população”, destacou a unidade local.

O Dia do Soldado é celebrado em todo o país em memória ao nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Em Minas Gerais, a data também reforça o papel da Polícia Militar na manutenção da ordem e na promoção da segurança nos municípios.

Vídeo: PMMG

Com informações da PMMG