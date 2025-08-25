Um homem de 49 anos foi atingido por disparo de arma de fogo na manhã desta segunda-feira (25), em frente à Faculdade de Itaúna. A vítima foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Manoel Gonçalves.

De acordo com a Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro, a ocorrência foi registrada às 11h12, após acionamento por autoempenho da Unidade de Suporte Básico (USB) de Pará de Minas. No local, os socorristas encontraram o homem consciente, porém confuso, apresentando ferimento por arma de fogo na região do tórax.

Diante da gravidade da situação, a Unidade de Suporte Avançado (USA) de Itaúna foi acionada para dar apoio à ocorrência. A vítima recebeu os primeiros atendimentos, incluindo imobilização padrão, antes de ser levada para o hospital.

O homem foi encaminhado ao Hospital Manoel Gonçalves, em Itaúna, onde recebeu atendimento médico. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do disparo ou a autoria do crime. A polícia deve investigar o caso.

Com informações do SAMU