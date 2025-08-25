Em comemoração ao Dia do Soldado, celebrado nesta segunda-feira (25), o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) de Córrego Fundo recebeu a visita de uma guarnição da Polícia Militar composta pelo Sargento Paulo e pelo Cabo Ramos. A presença dos militares foi marcada por uma homenagem especial preparada pelos alunos e funcionários da instituição, que expressaram carinho e reconhecimento pelo trabalho da corporação.

Durante o encontro, os policiais foram recebidos com entusiasmo pelas crianças, que apresentaram mensagens de gratidão e realizaram atividades comemorativas. O momento reforçou a importância da atuação da Polícia Militar na proteção da comunidade e destacou o papel da corporação na construção de um ambiente mais seguro e harmonioso.

A visita também teve um caráter educativo, promovendo valores como respeito, cidadania e disciplina entre os alunos. A Polícia Militar agradeceu a homenagem e reafirmou seu compromisso com a sociedade, destacando a relevância de cultivar vínculos com as crianças — futuras profissionais e cidadãos que poderão, inclusive, seguir carreira nas forças de segurança.

Com informações da PMMG