A comunidade da Escola Estadual Aureliano Rodrigues Nunes participou, nesta segunda-feira (25), de uma manifestação realizada na Câmara Municipal. Pais, alunos e servidores se reuniram às 14 horas para protestar contra a possível transferência da unidade para a rede municipal de ensino, medida que vem sendo rejeitada pela comunidade escolar há anos.

Além do protesto, representantes da escola se pronunciaram na Tribuna do Povo, durante a reunião da Câmara Municipal, para apresentar aos vereadores os impactos de uma possível municipalização e defender a aprovação do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 097/2025. A proposta busca impedir que as matrículas dos anos iniciais do Ensino Fundamental da instituição sejam assumidas pelo município, no contexto do Projeto Mãos Dadas, criado pela Lei Municipal nº 5.678/2021.

Nota da Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Formiga informou que a proposta de municipalização foi apresentada ao município pela Superintendência Regional de Ensino de Passos, como parte do Projeto Estadual Mãos Dadas. A administração municipal destacou, no entanto, que o programa está suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), e que, portanto, qualquer tratativa relacionada ao tema está, no momento, interrompida.

Câmara aprova projeto contra municipalização

Durante a 28ª Reunião Ordinária da Câmara, os vereadores aprovaram por unanimidade o Projeto de Lei nº 097/2025, de autoria do vereador Cid Corrêa, que reforça a proibição da municipalização da Escola Estadual Aureliano Rodrigues Nunes.

Segundo Cid Corrêa, a iniciativa busca preservar a identidade e a qualidade da instituição, que é reconhecida por sua relevância na comunidade. O vereador destacou ainda sua experiência de mais de 20 anos no serviço público, afirmando que entende, com propriedade, a importância de manter a escola sob responsabilidade do Estado e evitar a municipalização.