Os alunos do Ensino Médio do Colégio Unifor participaram, no dia 23 de fevereiro, de uma palestra que abordou a preparação para o Enem com foco na disciplina de Matemática.

A palestra ocorreu no Salão Nobre “Eunézimo Lima” e foi ministrada pelo Professor Alfredo, que apresentou métodos que podem ser aplicados ao realizar questões de Matemática no Enem e em outros vestibulares.

A preparação dos alunos para os vestibulares envolve dominar muitas disciplinas para ter um bom desempenho e garantir uma vaga em um curso do Ensino Superior.

Entre os conteúdos cobrados nas provas de vestibulares, a disciplina de Matemática requer atenção e raciocínio. A palestra trouxe aos alunos uma nova visão para resolução de questões de Matemática.

Fonte: Unifor-MG