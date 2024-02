Duas operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa segunda-feira (26) na BR-262, Região Metropolitana de Belo Horizonte, resultaram na apreensão de mais de R$ 9 milhões em drogas.

Na primeira ação, os agentes abordaram um Fiat Siena próximo do Km 360 da rodovia, em Betim. O motorista disse que saiu de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e tinha como destino Cariacica (ES).

Os policiais realizaram uma busca e encontraram as drogas escondidas no tanque de combustível do veículo. Ao todo, foram apreendidos 21 tabletes de pasta base de cocaína e três de cloridrato da droga. Foram contabilizados cerca de 23kg de entorpecentes, avaliados em R$ 3 milhões.

O suspeito foi preso e levado para a Polícia Judiciária de Betim.

Já na noite de ontem, dois homens foram presos com quase 50kg de cocaína em Florestal, também na Grande BH.

O veículo ocupado pelos suspeitos foi parado na altura do Km 389 da rodovia. A droga estava escondida no compartimento onde deveria estar o pneu reserva do veículo. O motorista de 27 anos e o passageiro, de 51, disseram que saíram com a droga de Cuiabá (MT) e levariam para a Região Metropolitana de Vitória (ES).

Os autores foram presos e encaminhados, juntamente com a droga, para Polícia Judiciária em Betim.

Fonte: Estado de Minas