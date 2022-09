Nesse domingo (25), alunos do Tatame do Bem estiveram em Arcos, onde participaram da 1ª Copa Ozaak de jiu-jítsu infantil.

Realizado no Ginásio Poliesportivo da cidade, o torneio contou com a participação de atletas de diversos municípios. Do Tatame do Bem, participaram alunos das unidades de Formiga, Pimenta e Iguatama.

Além de ter conquistado o 1º lugar por equipes, o Tatame do Bem trouxe 35 medalhas, sendo 17 ouros, 10 pratas e 8 bronzes.

O fundador do instituto, Rodrigo Assalin manifestou a alegria pela participação e desempenho dos alunos na competição. “Muito importante para nossos atletas participação em mais este torneio. Estamos pegando ritmo de competição e foi muito bom ver os pais dos alunos na torcida, vibrando com cada resultado. Isso mostra a força que temos, quando todos trabalham juntos: instituição, professores pais e alunos”, salientou.

Fonte: Tatame do Bem