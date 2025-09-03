Foto: Divulgação AMM

AMM recebe visita do Governador de Goiás

O presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão, recebeu, nesta terça-feira (2), na sede da entidade, em Belo Horizonte, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e a primeira-dama, Gracinha Caiado. Esta foi a primeira vez que um governador de outro estado visitou oficialmente a AMM em seus mais de 70 anos de história, fato que reforça a relevância da interlocução institucional construída nesta gestão. (Observo – Passos)

Arcos pode proibir músicas inadequadas

Está em tramitação no Legislativo Municipal de Arcos, o Projeto de Lei Ordinária nº 028/2025, que dispõe sobre a proibição da execução de músicas com alusão a drogas, violência, conteúdos sexuais e apologia ao crime nas instituições públicas de ensino municipais de Arcos. O objetivo é proibir a execução desse tipo de música nas escolas da rede municipal de ensino e em eventos educacionais promovidos pelo Município de Arcos. (Jornal do Centro Oeste – Arcos)

Poços terá R$ 400 mil para o esporte

A Prefeitura de Poços de Caldas publicou, nesta terça-feira (02), no Diário Oficial do Município, a formalização de parcerias para a realização de importantes melhorias em equipamentos esportivos da cidade. As ações serão executadas por meio do programa “Empresa Amiga do Esporte”, criado pela Lei Municipal que possibilita que empresas locais contribuam diretamente com a revitalização de espaços esportivos. Entre os locais contemplados estão: Estádio Municipal Benedito Bandola de Oliveira – Bandolão; Pista Municipal de Atletismo Edvaldo Costa; Estádio Municipal Rubens Brunelli – Marco Divisório e Quadra de Esportes do Bairro São José. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Bambuí terá o festival de MPB

É consenso em todos os grupos e redes socias de músicos, cantores e compositores de todo o país, que o mais competitivo e variado festival de MPB do ano acontecerá na cidade de Bambuí do dia 19 deste mês no Parque de Exposições. Intitulado 1a Grammbuhy, Primeira Grande Mostra de Música de Bambuí, o festival de MPB, a princípio, iria classificar 15 canções, mas devido à grande quantidade de inscrições, 131, e à qualidade dos trabalhos apresentados, a Prefeitura Municipal, por meio de sua Secretaria de Cultura, abriu mais três vagas e serão 18 as participantes. (O Pergaminho – Formiga)

Copasa faz melhorias em Montes Claros

A Copasa intensifica as ações voltadas para o controle de perdas de água nas redes de distribuição em Montes Claros. A iniciativa visa melhorar a qualidade do fornecimento de água tratada, garantindo a pressão adequada nas redes e evitando a ocorrência de intermitências, com o objetivo de assegurar a disponibilidade do recurso em quantidade suficiente para a população. Com recursos de R$ 700 mil, foram iniciadas neste mês as obras de substituição de 3.500metros de redes de distribuição, localizadas avenida Cula Mangabeira, uma das principais vias públicas da cidade. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Região de Manhuaçu apresenta crescimento

A população dos municípios da região de Manhuaçu apresentou crescimento discreto em 2025, segundo estimativa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento compara os dados de 2024 e 2025, mostrando pequenas variações em quase todas as cidades da região. O maior município, Manhuaçu, teve sua população estimada em 97.328 habitantes em 2025, contra 96.545 em 2024, registrando um aumento de 783 pessoas. Outros municípios também registraram crescimento, como Divino (21.428 em 2025, ante 21.329 em 2024), Ipanema (20.181 ante 20.095) e Martins Soares (8.797 ante 8.725) (Diário de Manhuaçu)

Caratinga faz ‘Dia de Cooperar’

O Dia de Cooperar, conhecido como “Dia C”, reuniu alunos de escolas públicas, professores, voluntários e colaboradores do Sicoob Credcooper em uma manhã especial no Ginásio do Centro de Convenções Funec. Com foco na educação financeira, o evento trouxe atividades lúdicas e educativas que uniram solidariedade, aprendizado e diversão. Criado em Minas Gerais, o “Dia C” se tornou um movimento nacional, levando ações voluntárias de saúde, cultura e educação para diferentes comunidades do país. Em Caratinga, a edição deste ano teve como tema a importância de ensinar sobre dinheiro de forma simples e acessível. (Diário de Caratinga)

