FAEMG SENAR | Divulgação

A informação é o primeiro passo para uma comercialização de sucesso. Com esse objetivo, o Sistema Faemg Senar, por meio da Gerência de Agronegócio (GDA), lançou o Informativo da Pecuária de Corte, voltado a fornecer aos produtores rurais dados atualizados e análises de mercado. O anúncio ocorreu durante o Café Rural, promovido pelo Sindicato Rural de Governador Valadares, que reuniu produtores, especialistas, parceiros e imprensa no Parque de Exposições do município.

“A melhor ferramenta de negociação é a informação. Nosso objetivo é apoiar o produtor na tomada de decisões, oferecendo dados confiáveis e atualizados. Esta publicação atende a uma demanda direta dos produtores, dos Sindicatos e da Comissão Técnica de Pecuária de Corte do Sistema Faemg Senar”, explica Mariana Simões, analista de agronegócio.

O novo informativo integra os boletins técnicos já divulgados regularmente pelo Sistema, como os voltados a Café, Leite e Economia.

“A Gerência de Agronegócio trabalha para levar informações precisas aos produtores, oferecendo previsibilidade para auxiliar nas decisões do dia a dia. Estamos abertos a contribuições para aprimorar este e todos os demais trabalhos da GDA”, acrescenta Rafael Rocha, gerente de Agronegócio.

O Sindicato dos Produtores Rurais de Governador Valadares e a Comissão Técnica de Pecuária de Corte foram incentivadores da criação do material.

“Este informativo é uma conquista importante para os pecuaristas da região. Informação de qualidade é essencial para negociar melhor, planejar com segurança e tomar decisões acertadas. O boletim é sucinto, mas concentra dados relevantes e confiáveis, transformando uma demanda do nosso Sindicato em uma ferramenta prática para o dia a dia do produtor rural”, afirma Edberto Rezende, presidente do Sindicato Rural.

A primeira edição do Informativo da Pecuária de Corte já está disponível para download no site do Sistema Faemg Senar. O conteúdo traz o panorama da carne bovina mineira, incluindo exportações, competitividade frente às demais proteínas, cotações do boi gordo e das principais categorias de reposição em Minas, além de mercado futuro e outras referências importantes para o planejamento das atividades do produtor.

CONACARNE

Outra oportunidade de aprendizado será o Congresso Nacional da Carne (CONACARNE), que acontece em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de setembro. O evento conectará produtores, indústria e varejo, fortalecendo a cadeia da carne bovina brasileira.

Mais informações estão disponíveis no site oficial: www.conacarne.com.br. As vagas são limitadas e, em Minas Gerais, os interessados devem entrar em contato com o Sindicato dos Produtores Rurais do município ou a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado. O evento é organizado pelo Sistema CNA/Senar e pela Faemg, com apoio da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ).