A cantora Ana Castela surpreendeu os filhos de Virgínia Fonseca e Zé Felipe com presentes nesta terça-feira (21). O momento foi compartilhado nas redes sociais pelo cantor, que registrou a chegada da artista — apelidada de “Boiadeira” — com brinquedos para Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
Em vídeo publicado por Zé Felipe, é possível ouvir o artista dizendo: “Agradece a tia Ana”, enquanto as crianças recebem bonecas com chapéus country. Em seguida, Maria Flor aparece dançando a música “Roça em Mim”, parceria entre Ana Castela, Zé Felipe e Luan Pereira.
Na noite anterior, segunda-feira (20), o casal participou de uma sessão de perguntas e respostas com fãs no Instagram. Questionado se Ana já havia conhecido os filhos, Zé Felipe confirmou e descreveu a interação: “Ana conheceu as crianças, best friend da Flo-Flo (Maria Flor), amigona da Maria Alice e o José Leonardo só fica assim, ó, olhando para ela.”
Relacionamento confirmado
Durante a mesma interação com seguidores, o casal foi questionado sobre o status do relacionamento. Ao ser perguntado se estavam namorando, Zé Felipe respondeu com uma foto de Ana Castela, em que aparece ao fundo fazendo sinal de “joia” com as mãos.
Os dois também foram vistos usando anéis semelhantes, o que levou fãs a especularem que o casal oficializou a união com alianças. O primeiro beijo público aconteceu durante gravação do programa “Domingo Legal”, apresentado por Celso Portiolli, no dia 13 de outubro. O episódio foi exibido no último domingo (19).
Com informações do Itatiaia