A Campanha de Multivacinação promovida pela Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, continua em andamento em todas as Unidades Básicas de Saúde do município e também com o apoio do Vacimóvel. A ação segue até o dia 30 de outubro.

O objetivo da campanha é atualizar o Cartão de Vacina, com foco especial em crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. Segundo dados da secretaria, mais de 1.600 doses já foram aplicadas desde o início da mobilização, número que reflete o engajamento da população com a prevenção de doenças.

A Secretaria de Saúde reforça a importância de manter a caderneta de vacinação em dia e orienta os moradores a procurarem a unidade de saúde mais próxima para verificar a necessidade de imunização.

Com informações da Prefeitura de Formiga