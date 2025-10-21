Uma carreta que transporta um sistema de moagem de 850 toneladas está parada há uma semana no quilômetro 916 da Rodovia Fernão Dias, no sentido Belo Horizonte. A informação foi confirmada pela concessionária Arteris, responsável pela via, na manhã desta terça-feira (21).

O veículo havia sido reposicionado por volta das 17h30 da última terça-feira (14), após apresentar defeito e bloquear a rodovia por cerca de 25 horas, entre a tarde de segunda-feira (13) e terça-feira (14). Desde então, permanece no mesmo trecho.

Segundo a Arteris, uma equipe especializada contratada pela empresa responsável pela carga realizou reparos para viabilizar o deslocamento. No entanto, ainda não há previsão para retomada da viagem.

A carreta saiu de Atibaia (SP) na quinta-feira (9) e tem como destino final o estado de Goiás, no Centro-Oeste do Brasil. Antes disso, passará por Perdões, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A previsão de chegada ao destino é janeiro de 2026.

O conjunto transportador possui 123 metros de comprimento, 7,3 metros de largura, 44 eixos e peso total de 850 toneladas. O transporte é realizado sob responsabilidade da transportadora, com apoio da concessionária e acompanhamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

