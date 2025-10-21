A Prefeitura de Formiga informou que um trecho da Praça José Barbosa, na rua José Barbosa Júnior, será interditado nesta quarta-feira (22) , para o tráfego de veículos. A medida também inclui o bloqueio das vagas de estacionamento na via.

A interdição ocorrerá no trecho da praça que faz o trajeto de descida e será válida das 5h às 16h30. Durante esse período, motoristas não poderão circular pelo local, e todas as vagas de estacionamento estarão temporariamente indisponíveis.

A prefeitura não especificou o motivo da interdição, mas ressalta que a medida é temporária e necessária. A ação pode impactar o fluxo de veículos na região central da cidade ao longo do dia.

Diante da alteração no trânsito, a administração municipal pede a compreensão da população e recomenda que motoristas evitem a área interditada, optando por rotas alternativas até a liberação total do trecho.

Com informações da Prefeitura de Formiga