Senac Móvel

Na segunda-feira (8), às 13h30, na praça do Terminal Rodoviário haverá o lançamento do Projeto Senac Móvel que, em parceria com o município, ofertará cursos de profissionalização em diversos ramos de atividade. O projeto se destina ao atendimento de membros de famílias de baixa renda e os cursos serão concluídos em 1º de setembro com a entrega dos certificados aos 128 participantes, já inscritos e selecionados.

Arnaldo vem aí!

Aprovado pela convenção do diretório estadual do Partido Republicano de Ordem Social – PROS – Arnaldo Gontijo deverá sair como candidato a uma cadeira na Câmara Federal. Como candidato a deputado estadual em 2014, Arnaldo obteve 40.717 votos, em 471 municípios mineiros. Em 2018, disputando vaga a deputado federal, obteve 31.268 em 697 municípios. Iniciou sua carreira política, como vereador em Formiga, tendo sido eleito em 2012, permanecendo no cargo até 2016.

Visita ilustre:

Reunindo amigos, apoiadores e lideranças, Fabiano Tolentino esteve em Formiga, na quarta-feira (3), comunicando a esta cidade o lançamento de sua pré-candidatura ao cargo de deputado federal. Desta feita, seu novo partido é o Partido Socialista Cristão – PSC.

Terreno para a Missão Marta e Maria

Com relevantes serviços sociais prestados há muitos anos na cidade, a Missão Marta e Maria pleiteia a doação pelo município de um terreno para construir sua sede, onde funcionará seu local de atendimento para as inúmeras famílias carentes por ela atendidas. A princípio, conforme projeto em tramitação na Câmara foi destinada pelo Executivo, uma área localizada no bairro Serra Verde. Com opiniões diversas sobre o assunto, a Câmara já ouviu um representante do bairro e, segundo se sabe, na próxima semana, tentará um entendimento entre as partes e o Executivo, tentando atender os interesses do bairro e da Missão.

Transporte Coletivo

Nessa quinta-feira (4), mais uma vez, a Câmara Municipal tentou, através de uma audiência pública, mediar uma solução que atenda os interesses da população, do Executivo Municipal e da empresa que atualmente explora a concessão da linha e ainda de quebra, atende os usuários da região de Pontevila, Fazenda Velha e cercanias. Até o encerramento desta edição, não havia ainda se chegado a um acordo, a não ser, o reconhecimento de que, mesmo na remuneração de alguns serviços públicos contratados, o dito popular de que “não há almoço a custo zero”, ainda vale (É VERO!).

Em política vale tudo, menos perder

O PL confirma candidatura do senador Viana ao governo mineiro e de Cleitinho para a vaga do Senado. Com a definição que saiu na terça-feira (2), ficou evidente o fato de que o partido de Bolsonaro rifou de vez o ex-ministro Marcelo Álvaro Antônio, que almejava chegar ao senado.

Mineirada indecisa

Pesquisa do instituto Datatempo aponta que 70,8% dos eleitores mineiros ainda não definiram em quem votarão para deputado federal na próxima eleição. O levantamento foi realizado entre os dias 15 e 20 de julho, ou seja, praticamente um mês antes do início da campanha eleitoral, que começa oficialmente em 16 de agosto. O percentual de pessoas que não souberam ou não responderam em quem votariam para a Câmara dos Deputados na pesquisa espontânea está no mesmo patamar do registrado quando a mesma pergunta é feita aos entrevistados em relação à eleição para o Senado (79,8%). Por outro lado, a indefinição é menor na eleição para governador (53,1%) e para presidente (22,3%).

TRE cassa deputados do Avante e Janones pode se tornar inelegível

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) cassou na terça-feira (2) a chapa proporcional do Avante nas últimas eleições em Minas Gerais por considerar que houve fraude à cota feminina. Com isso, cassou os mandatos de deputados federais eleitos pelo partido no Estado, como André Janones, Luís Tibé e Greyce Elias. Segundo especialistas isto pode levar até mesmo à inelegibilidade deles em razão da aplicação da Lei da Ficha Limpa. Contudo, a defesa contesta esta possibilidade. Na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) que tramita desde dezembro de 2018, o Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral) aponta que houve abuso de poder e ilegalidades por parte do Avante no registro de candidaturas, ao inscrever 17 mulheres para disputarem cargos de forma simulada para preencher a cota de gênero determinada pela legislação.