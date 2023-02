O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de um homem que teria se afogado no rio São Lourenço Velho, entre Itajubá e Maria da Fé (MG). Eduardo Maciel Batista, de 56 anos, caiu no rio no sábado (18) e foi localizado apenas nesta quarta-feira (22), após cinco dias de buscas.

Segundo familiares da vítima, Eduardo teria ido com tratar dos peixes do lago junto com seus cães e não retornou mais. Os bombeiros então deram início aos trabalhos de buscas por meio de mergulhos.

No sábado, devido à forte correnteza e potencial risco ao mergulhador, a busca na forma de mergulho submerso foi suspensa após cerca de 40 minutos. Foram realizadas ainda buscas nas margens do rio onde havia galhadas por aproximadamente 1 km.

A profundidade do rio variava com pontos entre 5 e 7 metros. Os bombeiros não conseguiram localizar a vítima e a operação de buscas foi encerrada às 18h. Apenas os animais foram localizados.

Os trabalhos foram retomados nos dias seguintes com mergulhos e busca visual percorrendo cerca de 12 km do rio Lourenço Velho com utilização de uma embarcação do Corpo de Bombeiros.

Na manhã desta quarta-feira (22), os militares conseguiram localizar a vítima. A perícia foi acionada. Até o momento desta publicação, o Corpo de Bombeiros não havia dado mais detalhes sobre o corpo encontrado.

Fonte: G1 Sul de Minas