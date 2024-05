Um menino autista que estava ilhado na cidade de Sertão Santana (RS), cidade que fica a cerca de 100 quilômetros de Porto Alegre, foi resgatado na manhã desta quinta-feira (9) por uma aeronave do Exército.

A história da família foi mostrada no Conexão GloboNews dessa quarta-feira (8), quando Luciana Borba pediu ajuda ao vivo para tentar resgatar o pequeno Davi. Ela disse que a criança estava ilhada, na companhia da avó, e que precisava de medicamentos.

“Eu sou mãe do Davi. Ele é autista e está em surto, sem medicamento. Estou desesperada, mas para acessar onde ele está preciso de uma aeronave. Estou batendo em tudo que é porta”, contou a mãe.

“Eu não consigo contato com ele. Ele não quer nem falar comigo, porque acha que eu o abandonei. São apenas cinco anos”, completa.

Emocionada, Luciana abraçou o repórter Mateus Marques da GloboNews, enquanto também era consolada por outras pessoas.

Exército oferece ajuda

Cerca de 20 minutos depois de ter feito o apelo ao vivo, Luciana voltou à tela da GloboNews para dar uma boa notícia: ela havia conseguido ajuda para resgatar Davi.

“Conseguimos um helicóptero com o Exército. Estamos indo agora pegar a aeronave para resgatar o meu filho”, disse a mãe por volta de 12h40 dessa quarta-feira (8).

Quando se preparava para o resgate, uma chuva que caiu na capital do Rio Grande do Sul suspendeu todos os trabalhos e o reencontro teve que ser adiado mais uma vez.

“Infelizmente só conseguimos por via aérea, pois são 30 quilômetros de estrada de terra”, diz Luciana.

A medicação de Davi acabou na noite de quarta-feira e essa demora era motivo de preocupação. No entanto, tudo melhorou quando na manhã desta quinta-feira (9) uma aeronave do Corpo de Bombeiros decolou para fazer o tão aguardado resgate.

A avó de Davi ficou em um abrigo próximo e a criança voltou com a mãe para a cidade de Gravataí (RS).

Reestruturação

Além de Davi, Luciana é mãe de Miriã, 14 anos e Mical, 13. Ela mora com os três filhos em Gravataí e conta que a água invadiu a casa da mãe, onde estava o filho Davi.

“Tive perda do meu consultório que estava na casa da minha mãe. Alagou toda a casa e não tenho acesso no momento. Como os aparelhos do meu trabalho são eletrônicos, acabamos perdendo tudo. Todo o material que garante o ganha-pão para os meus filhos”.

Agora, segundo ela, é momento de reconstruir e ficar junto da família.

Fonte: G1 Sul de Minas