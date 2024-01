Bastou a primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, fazer uma caminhada surpresa e aparecer nas redes sociais e na imprensa lamentando o abandono e má conservação da Praça dos Três Poderes, que o Governo do Distrito Federal (GDF) mandou avisar que vai providenciar a recuperação de um dos principais pontos turísticos de Brasília.

O recado foi dado pela governadora do DF em exercício, Celina Leão, ao ministro interino da Justiça e Segurança Pública , Ricardo Cappelli. Os dois estabeleceram uma relação de aproximação política depois de ele ter sido nomeado interventor da Segurança Pública do DF após os ataques de 8 de janeiro do ano passado. Na época, o governador Ibaneis Rocha (MDB) foi afastado do cargo pelo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) por omissão na condução dos atos que resultaram na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Em seu perfil no X, Cappelli disse que as conversas com o GDF avançaram e que o assunto já foi, inclusive, tratado com Celina, que assumiu o Executivo na ausência de Ibaneis, de férias nos Estados Unidos. “Recebi a ligação da governadora em exercício, Celina Leão, que atendeu prontamente o pedido da primeira-dama sobre a necessidade de reparos na Praça dos Três Poderes, e disse que já está em contato com o Iphan [Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional] para fazer uma reforma no local. Obrigado”, postou Cappelli neste sábado (6).

A praça, de pouco mais de 26 mil m², divide os prédios das principais instituições públicas do país: o Executivo, com o Palácio do Planalto; o Legislativo, com o Congresso Nacional; e o Judiciário, com o Palácio do Supremo Tribunal Federal (STF). Atualmente cercado por gradis, o espaço está com mato crescendo entre as pedras portuguesas, boa parte delas já arrancadas e atiradas contra os prédios públicos nas invasões do ano passado.

A parte urbanística e arquitetônica da praça foi idealizada por Lúcio Costa, enquanto as construções foram projetadas por Oscar Niemeyer. Diferente de outras praças, a dos Três Poderes não possui árvores nem outros elementos que produzam sombra aos seus visitantes. Distribuídos pela área, há, entre outras coisas, o monumento; Os Candangos; o Centro de Informações Turísticas; uma maquete do Plano Piloto de Brasília e o Pombal. Ao lado, a Pira da Liberdade e o Mastro da Bandeira, com a mais alta bandeira do Brasil, a 100 metros de altura.

A responsabilidade pela manutenção da Praça dos Três Poderes é do GDF. No caso de reformas ou restauros, as obras têm de ser feitas tendo por base orientações e diretrizes estabelecidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional (Iphan).

