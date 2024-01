Na noite desse sábado (6), a Polícia Militar foi acionada para registrar uma ocorrência de abandono de incapaz, no bairro Lava-pés, em Bambuí. A denúncia se referia à duas crianças, de 4 e 6 anos, em estado de vulnerabilidade.

Segundo a PM, ao chegarem no local, os policiais se depararam com um grupo de pessoas na calçada da residência, e, com eles, uma porção de maconha foi encontrada no chão.

No momento que os militares anunciaram o motivo da ocorrência, o suspeito, de 25 anos, genitor das crianças, desobedeceu a ordem emanada pelos policiais para ser submetido à busca pessoal. O jovem, na tentativa de atentar contra a guarnição, foi contido pelos policiais.