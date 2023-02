O sorriso de Liliane, de 11 anos, mostra a felicidade em ser surpreendida com bolo e cachorro quente no dia do seu aniversário. A festa que os policiais militares fizeram na casa da menina, no bairro Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte, foi um presente depois de seus pais, que são pessoas surdas, terem perdido o dinheiro do aniversário em um golpe.

Liliane conheceu os policiais quando a equipe foi até a casa da família para atender uma ocorrência de estelionato. Como seus pais são surdos, foi ela quem intermediou a conversa com os militares, traduzindo a linguagem de libras feita pelos pais.

Foi quando Liliane contou que a família foi trapaceada ao vender um celular e receber R$500 em notas falsas. O que era uma pena, já que seus pais só estavam vendendo o aparelho para conseguir dinheiro para comemorar seu aniversário.

Os militares deixaram a casa da família sensibilizados com a história da menina, que não poderia celebrar os 11 anos. Junto com o restante da equipe, eles decidiram realizar uma surpresa. Compraram bolo e cachorro quente e fizeram uma festa para Liliane, junto de seus pais e dois irmãos.

“O sorriso de felicidade das crianças e as lágrimas de gratidão da mãe dessa humilde família, nos faz crer que nossa missão é maior e mais grandiosa do que possamos imaginar”, contou um dos policiais. Os padrinhos da festa foram os Cabos Jackson e Priscila, Soldados Yasmin Diniz e Thiago Pinheiro, o Aspirante Goveia e o Sargento Achiles, do 22º Batalhão da Polícia Militar.

Fonte: O Tempo